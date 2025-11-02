Тишковец: метеорологическая зима в Москве начнется в середине ноября

В Москве метеорологическая зима наступит в середине ноября, когда среднесуточная температура воздуха опустится ниже нуля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Метеорологическая осень в Москве продолжится еще около 12 суток, и в середине ноября стартует метеозима», — заявил Тишковец на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Он подчеркнул, что с наступлением метеорологической зимы в столице ожидаются мокрый снег и снег, заморозки и гололедица на дорогах. У московских водителей есть еще почти 2 недели на замену резины.

Синоптик добавил, что во второй половине заключительного осеннего месяца «атмосфера вступит в самый холодный в году климатический сезон».

Ранее подмосковным водителям рассказали, когда лучше поменять резину на автомобилях. В региональном Минтрансе призвали автолюбителей начать подготовку машин к зимнему периоду.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.