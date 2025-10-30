Водителям Подмосковья рассказали, когда лучше поменять резину на авто

«Менять резину необходимо, так как из-за воздействия температур летняя резина становится слишком твердой и теряет упругость, что ухудшает сцепление с дорогой и увеличивает тормозной путь», — пояснили в ведомстве.

По правилам, зимние шины необходимо установить до 1 декабря, однако нужно ориентироваться на погодные условия. По прогнозам синоптиков, благоприятная температура для смены резины начнет устанавливаться в первые недели ноября, после 10 ноября в ночное время уже ожидается около 0 градусов и -1 градусов.

Зимние шины можно устанавливать как шипованные, так и нешипованные с маркировкой «M+S», «M&S» или «M S». Для езды в городской черте в зимний период отлично подойдут «липучки» — они хорошо прилегают к мокрому асфальту, но на льду уже могут провести себя непредсказуемо. А вот шипованные шины лучше себя ведут на заснеженных и обледенелых участках и больше подходят для тех, кто ездит преимущественно за городом.

«Начните подготовку автомобиля к зимнему периоду, проверьте и замените изношенные элементы: пройдите диагностику автомобиля на СТО, проверьте состояние аккумулятора, тормозной системы, техжидскостей, печки, поменяйте стеклоочистители», — добавили в ведомстве.

Сейчас водителям следует быть особо внимательными на дорогах в связи с дождем и снижением температурного режима, к тому же в середине ноября уже ожидается снег. Будьте очень аккуратны, не превышайте скорость, держите дистанцию и не совершайте резких маневров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.