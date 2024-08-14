Цены на ремонт автомобилей поднимутся на 10% в России к концу 2024 года

Стоимость ремонта легковых автомобилей вырастет в России к концу текущего года на 10%, сообщает Газета.ru .

Об увеличении цен на ремонт в отечественных автосервисах рассказала директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова. По ее данным, в России средняя стоимость технического обслуживание автомобилей к концу 2024 году вырастет на 6-10%.

Она отметила, что на рост цен повлияет несколько факторов. Один из них — растущая реальная инфляция на товары и услуги. Также влияет и стоимость запчастей, которая зависит от валютного курса.

Кроме того, ситуацию усугубляет кадровый голод, требующий повышение зарплат. Автосервисы уже поднимают стоимость норма-часа для клиентов. Таким способом они пытаются добиться конкурентных зарплат для сотрудников.

Овчинникова отметила, что средний чек за ремонт автомобиля за первые шесть месяцев этого года составил 9,6 тыс. рублей. Это на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее эксперт объяснил высокую стоимость автомобилей марки Lada в России. Он отметил, что на это влияет целый ряд издержек, которые несет бизнес.