Эксперт объяснил высокую стоимость автомобилей Lada в России

Исполнительный директор профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Жигалов рассказал, что на стоимость отечественных автомобилей марки Lada в России оказывает влияние целый ряд издержек, которые несет бизнес, сообщает Национальная служба новостей .

«Что касается нашего рынка, все розничные цены устанавливаются заводом. Почему у нас цены высокие, это очень комплексный вопрос», — сказал Жигалов.

Он подчеркнул, что значительное влияние на стоимость автомобиля оказывает утилизационный сбор. Заводы получают компенсацию из федерального бюджета, однако оплачивают утильсбор. Эти деньги возвращаются лишь через достаточно длинный промежуток времени.

Эксперт добавил, что при производстве автомобилей фиксируются расходы на каждом этапе. Сырье, энергоресурсы и рабочая сила в России не очень дорогие, однако в конце цепочек получается автомобиль, который не может конкурировать даже с китайскими.

Ранее стало известно, что стоимость нового автомобиля Lada Granta в Египте оказалась в два раза меньше, чем в России. В пересчете на рубли автомобиль стоит около 535–695 тыс. рублей. При этом в РФ его стоимость составляет от 699 тыс. до 1,022 млн рублей.