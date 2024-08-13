Стоимость Lada Granta в Египте оказалась в два раза меньше, чем в России

Автомобиль российской марки Lada Granta 2024 года выпуска стоит в Египте в два раза меньше, чем в РФ, сообщает Lenta.ru .

Филиал ближневосточной площадки YallaMotor опубликовал предложение, согласно которому стоимость нового автомобиля Lada Granta 2024 года выпуска в Египте составляет 285-370 египетских фунтов.

В пересчете на российскую валюту это порядка 535–695 тыс. рублей. Причем в Египте эта модель сразу продается с двумя подушками безопасности, тогда как в России версия автомобиля, оснащенная ими, стоит дороже.

Кроме того, в Египте предлагают более дорогую версию модели, которая идет с автоматической коробкой передач. О возобновлении ее производства в РФ сообщили только в апреле этого года.

На официальном сайте «АвтоВАЗа» в России минимальная стоимость Granta без подушек безопасности составляет 699 тыс. рублей, а с подушками — 1,022 млн рублей. Это почти в два раза больше, чем в Египте.

Представитель производителя заявил порталу IXBT.com, что в Египет Lada вообще не поставляется. Он не знает, почему площадка YallaMotor выставила у себя на сайте под продажу данную модель.