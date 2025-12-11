Центр Москвы встал в пробках из-за перекрытий нескольких улиц

сегодня в 13:59

Пробки образовались из-за временных перекрытий нескольких улиц в центре Москвы. В настоящее время плотность трафика оценивается в 6 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты» .

Согласно данным столичного Дептранса, в настоящее время действует ограничение движения на 34-м Киевского шоссе по направлению в центр и на Боровицкой площади.

Помимо этого, сняли ограничение движения транспорта на внутренней стороне Садового кольца в районе улицы Крымский Вал и на Тверской улице в районе дома № 2 по направлению в центр.

Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда улиц с ограничениями движения.

