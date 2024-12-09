Третий атомный ледокол «Якутия» введут в эксплуатацию 28 декабря

Спецпредставитель госкорпорации «Росатом» по вопросам развития Арктики Владимир Панов заявил, что ввод в эксплуатацию третьего серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 «Якутия» запланирован на 28 декабря текущего года, сообщает ТАСС .

«В этом году мы вводим „Якутию“ — 28 декабря», — сказал Панов в ходе выступления перед депутатами Госдумы в «Технической академии Росатома».

Также он подтвердил прогнозы на новый рекорд объема грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП) к концу 2024 года. По словам Панова, по итогам прошлого года был установлен рекорд перевозок составил 36,25 млн тонн. В 2024 году ожидается новый рекорд — около 37,6 млн тонн.

Ранее на Балтийском заводе в Петербурге на воду спустили четвертый серийный атомный ледокол проекта 22220 «Чукотка», топливо для которого будет изготавливать АО «МСЗ» в подмосковной Электростали.