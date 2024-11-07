Спущен на воду четвертый серийный атомный ледокол проекта 22220 «Чукотка», топливо для которого будет изготавливать АО «МСЗ» в Электростали, передает пресс-служба завода.

Церемония прошла на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Старт по видеосвязи дал Президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что создание таких мощных судов — еще одно воплощение индустриального, научного, кадрового и технологического потенциала России.

Акционерное общество «Машиностроительный завод» (г.о. Электросталь Московской области) — единственное предприятие, выпускающее ядерное топливо для атомных ледоколов. АО «МСЗ» и ФГУП «Атомфлот» связывает многолетнее взаимодействие и успешное сотрудничество. Благодаря совместным усилиям АО «МСЗ» и ФГУП «Атомфлот» удалось на порядок повысить эксплуатационные характеристики ядерного топлива и безопасность его эксплуатации.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев принял участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола «Чукотка».