Транспортный коллапс: легковушки и фуры застревают на трассах РФ из-за снежного ада

Машины застряли, а фуры намертво встряли из-за апрельского снегопада, который накрыл сразу несколько регионов России. Некоторых людей даже эвакуируют с трасс из-за транспортного коллапса, сообщает SHOT .

Непогода обрушила мост в Нижегородской области. Несмотря на обвал, некоторые автомобилисты продолжают ездить по дороге. На трассах произошли десятки аварий из-за снежного апокалипсиса. Так, На трассе М12 водитель фуры не справился с управлением и влетел в отбойник. Участок дороги перекрыт.

Сильная метель накрыла накануне Забайкальский край. На трассе Чита — Забайкальск застряли более 250 человек, их пришлось эвакуировать. На дороге открыли реверсивное движение. Частично пропускают легковушки. Некоторые отдаленные села оказались заблокированы и остались без продуктов — машины не могут добраться до них.

Огромная пробка образовалась в Мордовии на трассе Нижний Новгород — Саранск. Десятки машин стоят в заторе с трех часов ночи.

В Чувашии из-за снегопада городские службы работают в усиленном режиме. Машины на летней резине не могут выехать из дворов.

Самый высокий снежный покров образовался в поселке Елатьма Рязанской области. Сугробы достигли 12 см. А в Орловской области пошел град.

Московский регион тоже оказался во власти метели и резкого похолодания. Синоптики прогнозируют мощный ветер с порывами до 15 м/с. Ожидаются дождь и мокрый снег. Объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

