Трамвай «Татра Т3» украсили в Москве к Новому году

Праздничный трамвай «Татра Т3» подарит новогоднее настроение жителям и гостям столицы. Уникальный вагон, который украсили к Новому году, курсирует в центре города, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы .

Украшенный световой инсталляцией трамвай ходит от МЦД Калитники до станции метро «Чистые пруды». Он следует по трассе маршрута А без пассажиров.

Вагон курсирует каждый день. Утром его можно увидеть с 05:30 до 09:00, а вечером — с 17:00 до 00:00.

«Вагоны модели „Татра Т3“ — заслуженный символ Москвы», — отметил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он добавил, что городская трамвайная сеть развивается с бережной заботой об истории данного вида транспорта по поручению мэра мегаполиса Сергея Собянина.

Ранее больницы и поликлиники в Москве впервые украсили к Новому году. Также москвичи могут принять участие в праздничной программе центров «Мои Документы».