Толпы людей, очереди из самолетов, красное табло: фото коллапса в Пулкове

В течение последних суток в петербургский аэропорт Пулково прибыло более 70 незапланированных рейсов, из-за чего в воздушной гавани образовался коллапс. На фото, сделанных очевидцами, видны толпы людей, огромные очереди за едой и красные табло. На улицах в это же время образовались большие пробки из самолетов, сообщает «Фонтанка» .

«Лишние» рейсы начали прибывать в Санкт-Петербург из-за ряда ограничений, которые в течение суток ввели в аэропортах других ближайших городов. Практически все табло прилета и вылета рейсов подсвечивается красной надписью — «задерживается».

Внутри аэропорта люди толпятся в том числе у мест, где можно купить еду.

«Особенно крупные очереди замечены к стойкам „Аэрофлота“ и „России“. Пассажиров „Северного ветра“, которые должны были вылететь в Казань, пригласили на получение напитков и питания», — рассказал корреспондент.

Пассажиры могут обратиться за помощью по всем вопросам в колл-центр Пулково: 8 (812) 324-30-00, 8 (812) 337-34-44 или 8 (812) 337-38-22.

Ранее сообщалось, что в одном из самолетов застрял певец Николай Басков, который прилетел в Санкт-Петербург из Иркутска. По словам народного артиста России, в самолете он находился шесть часов из-за образовавшейся пробки.