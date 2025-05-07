Николай Басков застрял в самолете аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге

Пассажиры авиарейса Иркутск — Санкт-Петербург не могли в течение шести часов покинуть воздушное судно. Среди них оказался народный артист России, певец Николай Басков, который и рассказал о сложившейся ситуации, пишет SHOT .

По словам Баскова, как только самолет успешно совершил посадку в петербургском аэропорту Пулково, с этого времени начались длительные часы ожидания. Пассажиров не выпускают из самолета из-за огромной очереди.

«Нас пока не выпускают, потому что огромная очередь. Разгружают самолеты. В общем, никто никуда не летит, никто не вылетает. Вот так», — рассказал певец.

Судя по кадрам, Басков выглядел уставшим. Других пассажиров самолета он не показал, но за кадром были слышны разговоры.

С аналогичной проблемой столкнулись пассажиры рейса Омск — Санкт-Петербург. Люди не могли покинуть воздушное судно более двух часов.