Тьма в подземелье: на станциях «желтой» ветки метро Москвы отключался свет
Электричество выключалось на станциях «желтой» ветки метро Москвы
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На станции московского метро «Марксистская» Калининской ветки переставало работать электричество. То же самое произошло и на «Третьяковской», сообщает «Осторожно, Москва».
На «Марксистской» электричество пропало примерно в 09:40. Там не было света, не работали эскалаторы.
На опубликованном видео показано, что люди были вынуждены идти по эскалатору наверх. Работало лишь несколько ламп, которые подсвечивали путь.
В Дептрансе Москвы сообщили, что на короткое время снижался уровень освещенности на платформе «Третьяковской» и останавливались эскалаторы. Сейчас станция работает штатно. Поезда также курсируют по графику.
Ранее девочке зажало ногу на эскалаторе на станции «Таганская». Инцидент случился из-за неосторожности родителей.