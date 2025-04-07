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Девочке зажало ногу на эскалаторе станции метро «Таганская» в Москве

В переходе станции метро «Таганская» в Москве четырехлетней девочке зажало ногу на эскалаторе, сообщает РИА Новости .

Инцидент произошел вечером 6 апреля про причине неосторожности родителей и нарушения правил пользования метрополитеном.

Эскалатор сразу остановили, на помощь ребенку пришли сотрудники станции, которые освободили ноги девочки и вызвали скорую помощь.

Пострадавшей оказали необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что сбой на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро произошел из-за второго за неделю задымления на станции.