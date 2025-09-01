Танкер Unity под флагом Лесото был задержан в порту Мурманска

Российский профсоюз моряков (РПМ) попросил задержать в порту Мурманска танкер Unity под флагом Лесото. Это связано с невыплатами морякам, служившим на судне, а также с нарушениями в документации, сообщает РБК .

Моряки судна пожаловались, что получили июньскую зарплату только 27 июля. Между тем июльские выплаты им до сих пор не пришли. Без расчета остались и списанные ранее члены экипажа.

Всего судно задолжало 20 морякам. Общая сумма долга на 13 августа составила 4,9 млн руб. и 28,5 тыс. долларов. Кроме того, оказалось, что экипаж работает на разные компании.

Так, часть моряков заключила контракт с ООО «Арго Танкер Групп», которое не является судовладельцем, а другая — с компанией FMTC ShipCharter LLC. При этом в некоторых документах указывался несуществующий коллективный договор с РПМ.

Также на корабле была проведена инспекция. Выявлены многочисленные нарушения, включая недействительный сертификат регистрации и страховой полис. Судно сможет покинуть порт Мурманска только в случае устранения недочетов.

