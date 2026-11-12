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Судам в Петербурге запретят приближаться к верфям

Транспорт

В Санкт-Петербурге судам (за исключением маломерных) запретят приближаться к верфям и двигаться по ряду участков рек. Проект соответствующего постановления опубликован 12 ноября на сайте администрации Северной столицы.

Соответствующее решение принял оперативный штаб во исполнение указов главы государства, связанных с военными действиями. Согласно положениям указа президента № 757, с 30 ноября текущего года до 31 декабря 2027-го планируется запретить:

  1. Движение, остановку (стоянку) всех типов судов, в том числе судов на воздушной подушке, за исключением маломерных судов: на реке Мойке, от Корабельного моста до Невы; на реке Фонтанке, от Галерного моста до Невы.
  2. Остановку (стоянку) на участке реки Невы от Ново-Адмиралтейского канала до реки Екатерингофки. Движение в границах этого участка, на расстоянии ближе 30 метров от достроечных набережных «Адмиралтейских верфей» и «Балтийского завода». Подход к судам, ошвартованным к этим набережным, ближе чем на 10 метров.
  3. Остановку (стоянку) на участке реки Невы от Большого Обуховского моста до причалов речного вокзала. Движение на этом участке на расстоянии ближе 30 метров к левому берегу Невы.

При этом запреты не коснутся судов федеральных органов власти, органов власти Петербурга и местных самоуправлений при выполнении их функций; судов, задействованных в оборонных заказах и госконтрактах, а также судов, обеспечивающих работу топливно-энергетического комплекса.

Запреты на приближение к верфям не будут распространяться на суда, которые швартуются у набережных на основании суточного графика расстановки и движения судов морского порта «Большой порт Санкт-Петербург», а также к причалам АО «Водоходъ. Пассажирский Порт».

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