Судам в Петербурге запретят приближаться к верфям

В Санкт-Петербурге судам (за исключением маломерных) запретят приближаться к верфям и двигаться по ряду участков рек. Проект соответствующего постановления опубликован 12 ноября на сайте администрации Северной столицы.

Соответствующее решение принял оперативный штаб во исполнение указов главы государства, связанных с военными действиями. Согласно положениям указа президента № 757, с 30 ноября текущего года до 31 декабря 2027-го планируется запретить:

Движение, остановку (стоянку) всех типов судов, в том числе судов на воздушной подушке, за исключением маломерных судов: на реке Мойке, от Корабельного моста до Невы; на реке Фонтанке, от Галерного моста до Невы. Остановку (стоянку) на участке реки Невы от Ново-Адмиралтейского канала до реки Екатерингофки. Движение в границах этого участка, на расстоянии ближе 30 метров от достроечных набережных «Адмиралтейских верфей» и «Балтийского завода». Подход к судам, ошвартованным к этим набережным, ближе чем на 10 метров. Остановку (стоянку) на участке реки Невы от Большого Обуховского моста до причалов речного вокзала. Движение на этом участке на расстоянии ближе 30 метров к левому берегу Невы.

При этом запреты не коснутся судов федеральных органов власти, органов власти Петербурга и местных самоуправлений при выполнении их функций; судов, задействованных в оборонных заказах и госконтрактах, а также судов, обеспечивающих работу топливно-энергетического комплекса.

Запреты на приближение к верфям не будут распространяться на суда, которые швартуются у набережных на основании суточного графика расстановки и движения судов морского порта «Большой порт Санкт-Петербург», а также к причалам АО «Водоходъ. Пассажирский Порт».

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