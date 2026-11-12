Сгоревшая на западе Москвы машина принадлежит топ-менеджеру «Еврохима»
Машина топ-менеджера «Еврохима» сгорела в четверг утром на Матвеевской улице в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Пожар произошел во дворе дома. Изначально вспыхнула одна машина. Затем огонь перекинулся на стоящий рядом автомобиль.
Одна из сгоревших машин — Mercedes, принадлежащий Николаю Панкратову, руководителю направления промышленной безопасности АО МХК «Еврохим».
Мужчина находится в отъезде. О причинах пожара он не знает.
В Сети появились кадры со сгоревшими автомобилями. Судя по видео, огонь почти полностью уничтожил их — целыми остались лишь бамперы.
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