Четыре наставника Подмосковного колледжа «Энергия» победили в конкурсе

Четыре представителя Подмосковного колледжа «Энергия» из Балашихи, Реутова и Богородского округа стали победителями проекта «Знание.Наставники» в трех номинациях. Итоги подвели 10 ноября, еще два сотрудника вышли в финал, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В номинации «Наставник-руководитель» победили директор колледжа Константин Подоляк и первый заместитель директора Александр Колосков. В номинации «Наставник-советник» лучшей стала советник директора по воспитанию Наталья Рига, а в номинации «Наставник-педагог» — руководитель военно-патриотического объединения Дмитрий Карпухин.

Финалистами проекта стали советник директора по воспитанию Екатерина Дашевская и руководитель координационного отдела Кристина Рыбакова.

Участники проекта прошли обучение, подготовили портфолио с достижениями в работе с молодежью и выполнили практические задания. Победителей определили по итогам экспертной оценки.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.