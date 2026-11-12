17 лет за 54 удара: в Москве вынесен приговор за убийство девушки ручкой и ножом

В Москве вынесли приговор 51-летнему мужчине, который жестоко расправился со знакомой более 30 лет назад. Он нанес ей десятки ударов ножом и шариковой ручкой, сообщает столичная прокуратура.

Зверское убийство произошло в квартире жилого дома на Новорогожской улице в ночь на 13 августа 1995 года. По данным следствия, обвиняемый вместе с соучастником напал на 19-летнюю знакомую, действуя из корыстных побуждений и с особой жестокостью.

Мужчины, орудуя ножом и шариковой ручкой, нанесли жертве не менее 54 ударов в область головы и тела. Девушка умерла на месте. После этого соучастники похитили из квартиры 50 тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «а, г, н» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное из корыстных побуждений, с особой жестокостью и совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Спустя 31 год прокуратура добилась обвинительного приговора и длительного срока лишения свободы для мужчины. Суд приговорил обвиняемого к 17 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 7 тыс. рублей.

Уголовное дело в отношении его соучастника выделено в отдельное производство.

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