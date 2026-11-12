«С таким предложение не делают»: сотрудница ПВЗ раскритиковала кольцо москвича

Москвич Владимир рассказал, что заказал на маркетплейсе обручальное кольцо, чтобы сделать предложение своей возлюбленной, но был шокирован поведением сотрудницы ПВЗ.

При выдаче товара женщина распечатала обручальное кольцо и выразила молодому человеку свое разочарование, отметив, что с «таким кольцом предложение не делают». По ее словам, девушки хотят увидеть кольцо и восторженно сказать «Аааааах», а в его случае можно услышать лишь «Ой».

«Я вообще-то за кольцом пришел, а не за твоим, б****, экспертным мнением», — возмутился пользователь с ником barsuk.fit на видео в соцсетях.

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