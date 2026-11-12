«С таким предложение не делают»: сотрудница ПВЗ раскритиковала кольцо москвича
Сотрудница пункта выдачи заказов (ПВЗ) известного маркетплейса раскритиковала обручальное кольцо жителя столицы.
Москвич Владимир рассказал, что заказал на маркетплейсе обручальное кольцо, чтобы сделать предложение своей возлюбленной, но был шокирован поведением сотрудницы ПВЗ.
При выдаче товара женщина распечатала обручальное кольцо и выразила молодому человеку свое разочарование, отметив, что с «таким кольцом предложение не делают». По ее словам, девушки хотят увидеть кольцо и восторженно сказать «Аааааах», а в его случае можно услышать лишь «Ой».
«Я вообще-то за кольцом пришел, а не за твоим, б****, экспертным мнением», — возмутился пользователь с ником barsuk.fit на видео в соцсетях.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.