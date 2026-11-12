ИИ проанализировал более 842 тыс медицинских снимков в Подмосковье

Искусственный интеллект помог врачам-рентгенологам Подмосковья проанализировать более 842 тыс. медицинских снимков с начала 2026 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области ИИ-ассистент анализирует рентгеновские снимки, результаты маммографии и флюорографии. Он автоматически выделяет участки с возможными патологическими изменениями, которые требуют дополнительного внимания врача.

«Искусственный интеллект — это дополнительный инструмент в помощь врачам, который позволяет эффективно работать с большим объемом медицинских данных. С начала года с помощью искусственного интеллекта в Подмосковье проанализировали уже более 842 тыс. медицинских снимков», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

ИИ используется как дополнительный инструмент диагностики и не заменяет медицинского специалиста. Окончательное заключение по результатам исследования формирует врач-рентгенолог. При необходимости он рекомендует пациенту дальнейшее обследование.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.