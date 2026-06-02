Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время традиционного ежегодного обращения к жителям региона коснулся темы транспорта и дорог. Он заявил, что строительство Южно-Лыткаринской автомобильной дороги (ЮЛА) завершат до 1 сентября.

Накануне Воробьев вместе с жителями и дорожниками запустил движение по участку ЮЛА от Егорьевского шоссе до М-12 «Восток». Это предпоследний участок дороги. В документах написано, что там 46 км, однако губернатор отметил, что еще 20 км вокруг — это развязки и заезды, над которыми также трудятся рабочие.

«Это самый большой концессионный региональный проект. Он уже сегодня работает и по сути является дублером МКАД. К 1 сентября мы его полностью завершим», — заявил Воробьев.

Он подчеркнул, что между ЦКАД и МКАД появится еще одна современная скоростная безопасная дорога, которая будет экономить время в пути. В том числе, отметил губернатор, каждая новая дорога влияет на рождение предприятий и на экономику.

Андрей Воробьев выступил с традиционным ежегодным обращением к жителям региона. В этом году его назвали «Наше Подмосковье — забота и уважение». В нем затрагивали ключевые направления: поддержка участников СВО и их близких, развитие медицины, помощь семьям, благоустройство, строительство школ и детсадов, укрепление экономики.

