Строители начали бетонировать шкафную стену на Каширском шоссе в Ленинском округе

В Ленинском городском округе на Каширском шоссе ведется реконструкция на третьем и четвертом этапах. Специалисты АО «СтройТрансГаз» строят четыре опоры эстакады основного хода и переустраивают газопровод, что позволит начать возведение еще трех опор.

Рабочие приступили к бетонированию шкафной стены, которая обеспечивает крепление подходов и насыпей к первой опоре. Одновременно проводится шлифовка готовых бетонных поверхностей. В конце февраля на этом участке планируется начать монтаж балок пролетного строения.

Также на Каширском шоссе строится путепровод № 2, дороги основного хода и пешеходный переход в районе Проектируемого проезда. Полностью движение по обновленным участкам Каширского шоссе планируют открыть в конце 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в Ленинский городской округ, чтобы проверить готовность транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе. По словам главы региона, строительство завершится уже в этом году.

«Чтобы увеличить пропускную способность Каширского шоссе два года назад начали его большую реконструкцию от транспортной развязки на пересечении Каширки с А-105 (подъезд к аэропорту Домодедово) до поворота на Белокаменное шоссе в сторону Видного. Участок длиной почти 5 км расширим до 6—8 полос, построим разноуровневые транспортные развязки на пересечении с А-105, Володарским и Белокаменным шоссе. После завершения всех работ время проезда здесь составит не более 20 минут. Кроме того, разгрузим дороги в прилегающих деревнях и селах — Петровское, Апаринки, Мисайлово, Орлово, Остров и Молоково, а также в строящихся рядом микрорайонах», — заявил Воробьев.