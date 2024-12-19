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Столкнувшийся в Мурманской области поезд продолжил движение в Петербург

Пассажирский поезд, столкнувшийся с грузовым в Мурманской области, продолжил движение в Санкт-Петербург, сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«Поезд Nº 11 с пассажирами продолжил движение в Санкт-Петербург», — говорится в сообщении.

Грузовой локомотив и пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулись во второй половине дня 18 декабря. В результате происшествия с рельсов сошли 19 вагонов: четыре пассажирских и 15 грузовых.

Одна из травмированных женщин получила серьезные травмы, ее не успели довезти до больницы. Пострадавшая умерла на руках медиков в машине скорой помощи.

По последним данным, число пострадавших при столкновении грузового и пассажирского поездов в Кандалакшском районе Мурманской области достигло 27.