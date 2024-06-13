Столице встала в 8‑балльных пробках

Пробки в 8 баллов из 10 возможных образовались на дорогах Москвы вечером в четверг из-за непогоды, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Сильные заторы отмечаются на кольцевых магистралях, в том числе Садовом кольце, ТТК и МКАД. Также пробки зафиксировали на набережных Москвы-реки, Водоотводного канала и реки Яузы.

В пробке стоят водители в центре города, на улицах Солянка и Знаменка и других.

Сильный дождь снова придет в Москву с 21:00 четверга до 03:00 пятницы. Его интенсивность 30 мм или еще три ведра дождевой воды на метр столичных улиц. К утру осадки станут меньше. Днем погода улучшится и воздух прогреется до 23 градусов тепла.

На территории Москвы и Подмосковья объявлен «оранжевый» уровень опасности погоды из-за очень сильного дождя. Предупреждение из-за мощного ливня действует до 21 часа четверга.