«Оранжевый» уровень опасности объявили в Московском регионе из-за мегаливня

На территории Москвы и Подмосковья объявлен «оранжевый» уровень опасности погоды из-за очень сильного дождя, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение из-за мощного ливня действует до 21 часа четверга.

«Оранжевый» уровень опасности означает высокую вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба в результате неблагоприятных погодных условий.

Кроме того, в Московском регионе ввели «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы и града, которые могут пройти в отдельных районах. Данное предупреждение актуально до 00 часов 14 июня.