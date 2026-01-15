«Стоим без движения»: огромные очереди образовались в аэропорту Жуковский

Пассажиры жалуются на огромные очереди в аэропорту Жуковский, в которых приходится стоять без движения более 30 минут, сообщает «Осторожно, Москва» .

В частности, об очереди заявляют пассажиры рейса Душанбе — Москва. После приземления они застряли на паспортном контроле.

По словам людей, очередь не двигается уже около получаса. На опубликованных кадрах заметна толпа из ожидающих пассажиров. Они заняли почти весь зал.

«30 минут стоим без движения», — говорят пассажиры.

Причину задержек в аэрогавани не объяснили.

