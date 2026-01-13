сегодня в 21:03

Над Казахстаном опасно сблизились два пассажирских самолета

В небе над казахстанским Шымкентом произошло опасное сближение самолетов авиакомпании «Победа» и Uzbekistan Airways, сообщает РИА Новости .

Происшествие назвали серьезным авиационным инцидентом. В Казахстане создадут комиссию по его расследованию.

Процесс выяснения обстоятельств должен продлиться не более трех месяцев с момента издания приказа о назначении комиссии, если не потребуется проведение дополнительных исследований и работ.

Ранее в казахстанских СМИ появилась информация, что 10 января над небом города Шымкента два лайнера оказались вплотную друг к другу. У обоих самолетов сработала система предупреждения столкновений TCAS (Traffic Collision Avoidance System). Экипажи своевременно предотвратили авиакатастрофу.

Эти сведения подтвердили в министерстве транспорта Казахстана. Там отметили, что авиационное событие произошло во время обслуживания рейса PBD997 авиакомпании «Победа» по маршруту Внуково — Самарканд и рейса UZB9609 авиакомпании «Uzbekistan Airways» по маршруту Термез — Москва.

