Не загрузили чемоданы: рейс из Стамбула приземлился в аэропорту Внуково без багажа
Рейс VF277 Стамбул — Москва приземлился в аэропорту Внуково без багажа, так как сотрудники турецкого аэропорта не загрузили чемоданы пассажиров в самолет, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По словам пассажирки, в столичном аэропорту им сообщили, что багаж направят в Москву ближайшим рейсом, однако свой чемодан она так и не получила.
«Сказали, что с нами свяжутся. За весь день со мной никто так и не связался. Таких было много: мы больше часа оставляли заявления и ждали, когда сотрудники аэропорта отсканируют все наши документы», — рассказала оставшаяся без багажа пассажирка.
Девушка добавила, что сотрудники аэропорта так и не связались с ней по поводу потерянного багажа. Она сама писала на почту аэропорта Внуково, однако ответ до сих пор не получила.
