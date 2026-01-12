Не загрузили чемоданы: рейс из Стамбула приземлился в аэропорту Внуково без багажа

Рейс VF277 Стамбул — Москва приземлился в аэропорту Внуково без багажа, так как сотрудники турецкого аэропорта не загрузили чемоданы пассажиров в самолет, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

По словам пассажирки, в столичном аэропорту им сообщили, что багаж направят в Москву ближайшим рейсом, однако свой чемодан она так и не получила.

«Сказали, что с нами свяжутся. За весь день со мной никто так и не связался. Таких было много: мы больше часа оставляли заявления и ждали, когда сотрудники аэропорта отсканируют все наши документы», — рассказала оставшаяся без багажа пассажирка.

Девушка добавила, что сотрудники аэропорта так и не связались с ней по поводу потерянного багажа. Она сама писала на почту аэропорта Внуково, однако ответ до сих пор не получила.

