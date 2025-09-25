Старшеклассники из Ленинского сняли ролик о безопасности дорожного движения

Неделю безопасности дорожного движения провели в образовательных организациях Ленинского городского округа. В рамках мероприятия учащиеся девятого и одиннадцатого классов Видновской школы № 7 создали четырехминутный видеоролик о правилах безопасного поведения на улице. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Ребята проделали большую работу: под руководством учителя истории и обществознания Оксаны Сергеевны Рубан создали видео, которое является настоящим наглядным обучающим пособием. Ролик демонстрирует, почему важно соблюдать правила на дороге. Они самостоятельно составили сценарий, подготовили и сняли флешмоб, обыграли ситуации, в которых пешеход может оказаться на дороге, и смонтировали видео. В работе принимали участие ученики 9 „Е“ и 11 „Б“ классов нашей школы», — сказала директор Видновской школы № 7 Ольга Казаковская.

Она уточнила, что на базе образовательной организации действует кружок «Юные инспектора дорожного движения». Всего в Ленинском городском округе — порядка 20 отрядов ЮИД, они есть в большинстве школ муниципалитета. Участники проводят важную работу со своими сверстниками и принимают активное участие в акциях по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма вместе с сотрудниками полиции. В Подмосковье движение юных инспекторов существует более 50 лет.

В ходе недели безопасности дорожного движения в школах Ленинского округа провели классные часы, родительские собрания, беседы, встречи с представителями ГАИ и другие тематические мероприятия. Созданный ребятами ролик можно увидеть в Telegram-канале Видновской школы № 7.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.