Стало известно, почему в Кемерове резко заглох троллейбус

В пресс-службе Кемеровской электротранспортной компании ответили, почему так внезапно заглох троллейбус № 1 модели «Адмирал» 5 августа в 8:35 утра на остановке «Цирк», сообщает Сiбдепо .

Как отметили в ведомстве, инцидент на самом деле оказался не поломкой, а срабатыванием «умной» системы безопасности, так как современные «Адмиралы» оснащены компьютеризированным управлением, которое способно самостоятельно диагностировать неполадки.

Так, в одном из троллейбусов сработала система безопасности, которая обнаружила сбой и самостоятельно перешла в защитный режим. Для перезагрузки системы было необходимо подождать около 15 минут. Водитель заметил подсказку на дисплее и принял решение выпустить пассажиров для пересадки на следующий электротранспорт без доплат, чтобы не задерживать людей.

Уже в 8:33 к остановке подошел следующий троллейбус, который забрал всех пассажиров, и люди смогли оперативно добраться до мест назначения. А остановившийся транспорт продолжил свою работу в 8:46. В компании отметили, что такие случаи являются частью штатной работы систем защиты, которые обеспечивают безопасность перевозок.