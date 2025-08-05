Резко заглох и всех высадил: троллейбус в Кемерове сломался в утренний час пик

Электротранспорт резко совершил остановку, после чего больше не смог тронуться с места. Водитель сразу же выключил валидаторы, чтобы пассажиры не платили за билеты, а затем попытался выявить поломку, проверив штанги («рога»). Тем не менее, попытки починить троллейбус на месте не увенчались успехом.

В это время пассажиры оставались в транспорте и на протяжении 5-10 минут ожидали решения ситуации. Некоторые люди начали волноваться и просить выпустить их из троллейбуса, если он не сможет поехать дальше. Более того, за время стоянки за транспортным средством скопилась целая очередь из машин и других троллейбусов.

По итогу водитель объявил, что электротранспорт неисправен и не сможет продолжить работу, после чего открыл двери и выпустил всех пассажиров. Люди начали интересоваться о возможности бесплатной пересадки на другой троллейбус, но ответа не получили. Однако в скопившейся пробке пассажиров ожидал такой же троллейбус № 1 модели «Адмирал». В нем хватило места для всех пассажиров из предыдущего авто, и через минуту все ожидающие уже смогли продолжить поездку.

Пока обстоятельства поломки остаются неизвестными. Подробности ситуации уточняются.