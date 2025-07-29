Стало известно, когда чаще всего можно попасть в коллапс в аэропорту

Проблемы с авиарейсами в московских аэропортах чаще возникают в середине и конце недели — по вторникам, четвергам и субботам. Соответствующие выводы сделали корреспонденты NEWS.ru , которые проанализировали данные и выяснили, что за последние три месяца пассажиры сталкивались с массовыми отменами и задержками 6 и 29 мая, а также несколько раз в июне (12, 17, 24, 26) и июле (5, 19, 28).

Особенно сложная обстановка наблюдалась в первые выходные июля (5-6 числа), когда во многих российских аэропортах возникли серьезные трудности из-за угрозы атак беспилотников. 28 июля также произошел сбой в Шереметьево — на этот раз причиной стала крупная хакерская атака на информационные системы «Аэрофлота».

В авиации существует специальный режим «Ковер», который требует от всех самолетов либо срочно приземлиться, либо покинуть определенную зону. Московские аэропорты — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — лидируют по частоте введения этого режима.

Подобные меры периодически применяются и в других городах России. Среди них — Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Калуга, Ульяновск, Ярославль и Саратов.