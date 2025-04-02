Стало известно, что изменится в метро Москвы в 2025 году

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2025 году пройдет подготовка к запуску на Большую кольцевую линию (БКЛ) метро первого беспилотного состава, сообщает «Царьград» .

На Замоскворецкую линию должны вывести около 200 вагонов «Москва-2024», что приведет к обновлению составов на ветке более чем на 50%.

За прошлый год в столице открыли восемь новых станций метро, ими уже ежедневно пользуются около 70 тыс. пассажиров. Электродепо «Аминьевское» также начало свою работу.

В 2024 году на линии столичного метро выпустили 288 новых вагонов. Была открыта новая конечная станция «Потапово» на Сокольнической линии и семь новых станций на Троицкой линии метро. Одними из самых крупных улучшений стали открытие цифровых станций на «Марьиной Роще» на Большой кольцевой линии и городской вокзал Нижегородская (терминал №1).

В этом году в планах открыть еще четыре станции Троицкой линии — «Вавиловскую», «Академическую», «Крымскую» и «ЗИЛ». Они также должны быть цифровыми. Хотят ввести в эксплуатацию и два новых электродепо: «Столбово» и «Южное».