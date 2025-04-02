Еще четыре станции Троицкой линии метро откроют в Москве в 2025 году

В текущем году в Москве планируется открыть четыре станции Троицкой линии метро, которые будут цифровыми. Речь идет о «Вавиловской», «Академической», «Крымской» и «ЗИЛ», сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Еще в 2025 году введут два новых электродепо — «Столбово» и «Южное». Кроме того, выпустят на Замоскворецкую линию больше 200 вагонов «Москва-2024». А еще планируется добавить тифломаршруты на сайт метро.

В прошлом году в столице заработали восемь новых станций метро. Семь из них — Троицкой линии, одна — Сокольнической линии. Ими каждый день пользуются около 70 тыс. пассажиров.

Также в 2024 году заработало электродепо «Аминьевское». Оно обслуживает поезда БКЛ. Еще появились две цифровые станции, был обновлен парк метро и МЦК на 77%.

На улице Сергия Радонежского в прошлом году появилась новая трамвайная линия. Было восстановлено движение трамваев № 12, 38 и 46 между метро «Авиамоторная» и Абельмановской Заставой.

Собянин напомнил жителям Москвы о Центре обеспечения мобильности пассажиров. За 12 лет его услугами воспользовались свыше 1,3 млн раз. Также мэр добавил, что в Москве оборудованы спецнавигацией для маломобильных пассажиров 259 станций метро.

Между тем в столице продолжается строительство второго вестибюля станции «Рижская» БКЛ. Власти обещают, что он сделает пересадку на метро максимально удобной для пассажиров.