В Москве строится второй вестибюль станции «Рижская» БКЛ

В столице продолжается строительство второго вестибюля станции «Рижская» Большой кольцевой линии метро (БКЛ) вблизи пересечения проспекта Мира и Водопроводного переулка, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Новый вестибюль сделает пересадку на метро максимально удобной для пассажиров, которые пользуются разными видами транспорта», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Работы проводятся в условиях плотной городской застройки. Вблизи расположены действующие станции метро, железнодорожные пути и крупные автомобильные магистрали, такие как Третье транспортное кольцо (ТТК) и проспект Мира.

Второй вестибюль станции «Рижская» — это наземное сооружение сложной конфигурации с двумя выходами на проспект Мира. Он будет соединен с платформой станции наклонным тоннелем с эскалаторами, которые станут одними из самых длинных в московском метро. На сегодняшний день горная проходка на данном участке завершена.

На эскалаторном спуске в кассовом зале будет размещено художественное панно с витражом, на котором будут изображены архитектурные памятники в районе Рижской площади.

Ранее власти Москвы рассказали, что запуск Некрасовской линии метро стал одним из самых ожидаемых событий для горожан. За 5 лет «розовой» веткой воспользовались больше 200 млн раз.