Пассажиры воспользовались Некрасовской линией метро более 200 млн раз за 5 лет

Запуск Некрасовской линии метро стал одним из самых ожидаемых событий для москвичей. За 5 лет ей воспользовались больше 200 млн раз, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

В 2011 году на юго-востоке мегаполиса была сложная транспортная ситуация в связи с большой нагрузкой. Чтобы разгрузить Таганско-Краснопресненскую линию, было принято решение возвести Некрасовскую ветку. Затем появилась пересадка на БКЛ, ввели МЦД-3.

«Розовая» ветка стала первой, цвет которой было предложено выбрать москвичам. Она проходит через Некрасовку, Выхино-Жулебино, а также районы Косино-Ухтомский, Рязанский и Нижегородский

Также при строительстве ветки использовался 10-метровый тоннелепроходческий комплекс. На всех станциях линии есть лифты. Кроме того, благодаря строительству ветки появился парк на месте пустыря в районе Некрасовка.

Некрасовскую линию обслуживает электродепо «Руднево». Также «розовая» ветка связана с БКЛ с помощью городского вокзала Нижегородская.

Ранее в Москве подвели итоги запуска Большой кольцевой линии метро. БКЛ оказалась одним из наиболее масштабных проектов в сфере метростроения.