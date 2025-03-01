В Москве подвели итоги запуска Большой кольцевой линии метро

В Москве два года назад запустили движение по всей Большой кольцевой линии метро. Тот день стал историческим для мегаполиса, сообщает в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

БКЛ оказалась одним из наиболее масштабных проектов в сфере метростроения. Для его воплощения в жизнь потребовалось только 10 лет.

Благодаря БКЛ удалось разгрузить остальные ветки метро. Жители и гости города получили возможность ездить, выстраивая комфортные и быстрые маршруты.

Также запуск БКЛ позволил Москве еще больше развиваться, как городу. Неподалеку от станций возводилась жилая, социальная, коммерческая инфраструктура, открывались торговые точки. Помимо этого, в самом метрополитене появились шесть тыс. новых рабочих мест.

По линии ездят примерно 100 современных российских поездов «Москва-2020». Их обслуживают три электродепо.

В будние дни пассажиры совершают около 1,4 млн поездок по БКЛ. С запуска по ней проехали уже около 740 млн раз.