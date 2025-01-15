Стали известны детали расследования крушения самолета AZAL в Актау

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В СК РФ рассказали о ходе расследования авиакатастрофы в Актау

Продолжается расследование уголовного дела о крушении самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) в Актау на западе Казахстана. Анализируются переговоры диспетчеров, сообщает пресс-служба СК РФ в Telegram-канале .

Официальный представитель СК России Светлана Петренко рассказала, что следствие наладило взаимодействие с компетентными органами Азербайджана и Казахстана. В расследовании также задействованы специалисты Межгосударственного авиационного комитета.

Изучаются данные с самописцев самолета. Также анализируются переговоры диспетчеров Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод с командиром воздушного судна. Будет проведена комплексная авиационно-техническая экспертиза.

Правоохранители изучают также все системы авиалайнера и вещественные доказательства. Петренко отметила, что будет проведена экспертиза «для оценки действий должностных лиц диспетчерских служб, системы организации воздушного движения, ПВО».

Крушение самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) произошло 25 декабря 2024 года около аэропорта Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек, из них выжили 29.