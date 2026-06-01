Средняя стоимость нового автомобиля в апреле 2026 года составила 3,62 млн рублей

В Москве прошла конференция «Точка зажигания», организованная «Авито Авто». Мероприятие собрало дистрибьюторов и автопроизводителей для обсуждения ключевых трендов: поведения покупателей, цифровизации продаж, текущего состояния рынка новых легковых автомобилей и факторов, которые будут определять отрасль в 2026 году.

Согласно статистике «Авито Авто», апрель 2026 года отметился ростом спроса на новые машины на 29% относительно аналогичного периода 2025-го. Это свидетельствует не просто о повышенном интересе, а о возросшей готовности пользователей к конкретным действиям: от изучения предложений до прямых контактов с продавцами. Заметную роль играют рекламные инструменты. Данные «Авито Рекламы» показывают: после показа рекламы на площадке частота добавлений авто в «Избранное» увеличивается на 24%, а переходы в профиль продавца становятся активнее на 45%.

Меняется и ценовая структура рынка. Средний чек нового автомобиля в апреле достиг 3,62 млн рублей. При этом ассортимент смещается в сторону более дорогих сегментов. Доля моделей ценового диапазона 3–5 млн рублей поднялась на 1,5 процентного пункта, а автомобилей стоимостью 5–8 млн рублей — на 1,7 п. п.

Еще одна важная тенденция — локализация. Представленность российских автобрендов в общем объеме предложения увеличилась с 31% до 40%, в то время как доля китайских марок сократилась с 60% до 48%. Эксперты связывают это с переносом китайских производственных платформ в Россию: все больше моделей под отечественными брендами собираются внутри страны. LADA остается лидером среди российских марок с долей 58%, однако за год этот показатель уменьшился на 17 п. п., что говорит о росте конкуренции внутри самого российского сегмента.

Несмотря на активное развитие дистанционных каналов, полностью онлайн-покупка пока не стала массовой. Опрос «Авито Авто» показал: 58% покупателей не готовы к полностью удаленному формату сделки. На рынке укоренилась гибридная модель: пользователь изучает и бронирует автомобиль через интернет, сверяет информацию, но окончательное решение принимает после личного визита к продавцу или в дилерский центр.

Директор бизнес-направления «Новые автомобили» в «Авито» Никита Ивахненко отметил, что покупка нового авто в РФ остается сложным процессом: рынок быстро меняется, а покупателю не всегда просто разобраться в брендах, моделях, комплектациях, ценах, наличии и условиях покупки.

«Наша задача в Авито Авто — помогать пользователю на каждом этапе: от поиска и выбора автомобиля до сравнения предложений и принятия решения о покупке. Мы развиваем инструменты, которые делают рынок новых автомобилей прозрачнее: подтверждаем наличие машин, фиксируем Рекомендованную розничную цену и максимальные скидки от производителей, показываем актуальные предложения дилеров, специальные условия и эксклюзивные скидки, доступные на Авито», — сказал Ивахненко.

Ключевым событием конференции стала панельная дискуссия «Вызовы и новые возможности для авторитейла на горизонте 3 лет». На мероприятии эксперты обсудили специфику российского рынка, развитие сервисов, портрет современного покупателя, каналы привлечения трафика и внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы.