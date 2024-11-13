Совместный проект: в Москве появились баннеры на арабском языке

RT Arabic и департамент транспорта Москвы запустили новый совместный проект для привлечения туристов из восточных стран: на остановках в центре города появились баннеры с надписями-приветствиями на русском и арабском языках, а также со ссылками на новости транспорта столицы, сообщает RT .

«Мы стремимся повышать привлекательность столицы для зарубежных путешественников», — заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Кроме того, как отметила глава RT Arabic Майя Манна, уже разработан проект «Гид по России», он включает ряд сюжетов специально для туристов из арабских государств и посвящен, в том числе, московской транспортной экосистеме.

В 2024 году в Москве также установили 10 новых крытых парковок для велосипедов и самокатов, сейчас их в городе всего 13 и пользоваться ими можно круглый год.