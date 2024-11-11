Парковки круглый год: москвичи могут оставлять самокаты на крытых стоянках

Парковки для велосипедов и самокатов в Москве будут работать зимой

В 2024 году в Москве установили 10 новых крытых парковок для велосипедов и самокатов, на сегодня их всего в городе 13, сообщает «Царьград» .

«Позаботились о том, чтобы пользоваться парковками было удобно круглый год и в любую погоду. Продолжим развивать велоинфраструктуру по поручению (мэра города - ред.) Сергея Собянина», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Круглый год москвичи могут пользоваться стоянками вблизи станций метро, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров.

Электронные замки на парковках защищают транспорт от пыли и влаги, круглосуточно работают камеры видеонаблюдения: они обеспечивают безопасность транспорта. Каждая парковка предусматривает более 50 мест, услуги хранения бесплатные, доступ можно получить по персонализированной карте «Тройка».