Сотрудника Red Wings задержали после скандала в аэропорту Жуковский

Сотрудника авиакомпании Red Wings, который угрожал устроить взрыв в Жуковском, задержали. Проводится расследование по факту несанкционированного доступа на территорию аэропорта, сообщает РИА Новости .

«После результатов проверки будет вынесено решение о наказании работника», — заявил представитель авиакомпании Red Wings.

13 апреля у ограждения аэропорта заметили подозрительного мужчину, который смог пробраться к самолету, где его задержали. Он показал удостоверение руководителя одного из направлений Red Wings на имя Бориса Мотенко.

Мужчина заявил, что планирует полететь на Шри-Ланку и жениться на певице Наталье Ветлицкой. Нарушитель обещал устроить «шоу с тротилом», если ему кто-то помешает. Взрывчатки при нем не обнаружили.