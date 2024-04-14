Пассажир через забор пробрался к самолету в аэропорту Жуковский. Мужчина хотел улететь на отдых и жениться на певице Наталье Ветлицкой, сообщает SHOT.

По предварительным данным, мужчину заметили накануне утром у ограждения аэропорта. Он отогнул ограждение и подошел к самолету, который находился на перроне грузового терминала.

Мужчину задержали. Он показал сотрудникам службы безопасности пропуск сотрудника Red Wings на имя Бориса Мотенко, в котором было указано, что он — руководитель направления событийного маркетинга.

Мужчина рассказал, что собирается полететь на этом борте на Шри-Ланку в Хамбантоту на свадьбу с Ветлицкой. Однако если ему помешают, мужчина устроит взрыв.

В сумке задержанного взрывчатку не обнаружили.