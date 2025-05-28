Собянин: более 900 объектов транспортной инфраструктуры подключили к энергосетям

В Москве к энергосетям подключили более 900 объектов транспортной инфраструктуры в прошлом году, итоговая мощность составляет почти 250 мегаватт, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Среди этих объектов: причалы для регулярного речного электротранспорта и зарядные станции для них, ультрабыстрые зарядные станции для электробусов, а также новые станции метро.

До конца текущего года к энергосетям планируется подключить жилые дома и строительные площадки в рамках программы реновации, строящийся дворец спорта «Спартак» на Волоколамском шоссе, социальный объект на территории инновационного центра «Сколково».

Кроме того, дополнительные мощности получат Олимпийский комплекс «Лужники», киностудия им. Горького, кинопарк «Москино» и другие объекты.

Ранее сообщалось, что в Северном административном округе (САО) Москвы с использованием префаб-технологий строят шесть новостроек в рамках программы реновации. Это позволяет уменьшить сроки работ на 30-50%.