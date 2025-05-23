На севере Москвы строят 6 ЖК по реновации с применением префаб-технологии

В Северном административном округе (САО) Москвы с использованием префаб-технологий строят шесть новостроек в рамках программы реновации. Это позволяет уменьшить сроки работ на 30-50%, сообщил министр правительства столицы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

Новые ЖК возводят одновременно в трех районах САО.

«Жилая площадь шести новостроек, которые возводят на севере столицы с применением префаб-технологий, составит свыше 190 тысяч квадратных метров. В Коптеве возводят четыре жилых комплекса. По одному строят в Бескудниковском и Головинском районах. Почти все материалы для строительства и отделки зданий по программе реновации — отечественного производства. Их качество не уступает импортным аналогам», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Придомовую территорию ЖК планируют комплексно благоустроить. Там посадят кустарники, деревья. Еще собираются разбить цветники и газоны. Планируют создать площадки для того, чтобы жители могли активно проводить время на воздухе и заниматься спортом. Чтобы люди ощущали себя в безопасности и чувствовали комфорт, разместят камеры видеонаблюдения. Еще установят объекты наружного освещения.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что с использованием префаб-технологий некоторые части конструкции ЖК заранее создают на заводах. Затем их собирают на стройплощадке. Благодаря этому удается сократить в два-три раза трудозатраты на квадратный метр. Такие строения смогут простоять от 100 лет и больше.

Полная информация о программе реновации указана на сайте mos.ru. Узнать больше о квартирах и домах можно по ссылке.

Программа реновации появилась в Москве в 2017 году. Она должна затронуть 1 млн жителей столицы. Будут расселены 5 176 домов. До этого Собянин потребовал нарастить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва считается одним из лидеров среди остальных регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения недвижимости соответствуют целям, а также инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».