Сняты ограничения на работу трех аэропортов Московского региона

сегодня в 11:06

В аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково Московского региона сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Ранее он говорил, что временно вводятся ограничения на полеты в трех воздушных гаванях.

Как пояснил Кореняко, ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в регионе уничтожили несколько беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.