Сняты ограничения на работу трех аэропортов Московского региона
Фото - © Медиасток.рф
В аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково Московского региона сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
Ранее он говорил, что временно вводятся ограничения на полеты в трех воздушных гаванях.
Как пояснил Кореняко, ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
Ранее в регионе уничтожили несколько беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.