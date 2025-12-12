Ликвидированы еще два беспилотника в Московском регионе
Фото - © РИА Новости
Система ПВО министерства обороны РФ отразила атаку еще двух дронов в столичном регионе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
На месте, где рухнули обломки сбитых БПЛА, работают специалисты экстренных служб.
Ранее мэр города говорил, что ночью и утром было ПВО перехватила шесть беспилотников, которые летели на столицу.
Всего в ночь на пятницу сбили 90 украинских БПЛА самолетного типа. Их уничтожили над 9 регионами страны и Черным морем.
