сегодня в 09:19

Ликвидированы еще два беспилотника в Московском регионе

Система ПВО министерства обороны РФ отразила атаку еще двух дронов в столичном регионе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На месте, где рухнули обломки сбитых БПЛА, работают специалисты экстренных служб.

Ранее мэр города говорил, что ночью и утром было ПВО перехватила шесть беспилотников, которые летели на столицу.

Всего в ночь на пятницу сбили 90 украинских БПЛА самолетного типа. Их уничтожили над 9 регионами страны и Черным морем.

