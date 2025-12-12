90 украинских беспилотников уничтожили над Россией ночью
Этой ночью над девятью регионами РФ и Черным морем сбили 90 дронов ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
Аппараты перехватили дежурными средствами ПВО.
63 БПЛА ликвидировали над Брянской областью, восемь — над Ярославской областью, четыре — над Московским регионом, по три — над Смоленской, Тверской областями и Черным морем, по два — над Тамбовской и Тульской областями, по одному — над Орловской и Ростовской областями.
Ранее над Ярославлем прогремела серия взрывов. Как рассказали местные жители, было от 5 до 7 хлопков, а в небе наблюдались вспышки и слышен гул моторов.
