ПВО отражает атаку дронов на Ярославль
Над Ярославлем прогремела серия взрывов, работает ПВО
Над Ярославлем вновь прогремела серия взрывов. По сообщениям местных жителей, было слышно от 5 до 7 хлопокв, а в небе наблюдались вспышки и слышен гул моторов, сообщает Shot.
Предварительно, это работа системы противовоздушной обороны по уничтожению БПЛА ВСУ. Над одним из районов виден столб дыма.
Губернатор области Михаил Евраев объявил в регионе режим беспилотной опасности.
В Твери ночью в пятницу в результате попадания дрона в жилой дом пострадали семь человек, включая ребенка.
