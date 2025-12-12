ПВО отражает атаку дронов на Ярославль

сегодня в 05:42

Над Ярославлем вновь прогремела серия взрывов. По сообщениям местных жителей, было слышно от 5 до 7 хлопокв, а в небе наблюдались вспышки и слышен гул моторов, сообщает Shot .

Предварительно, это работа системы противовоздушной обороны по уничтожению БПЛА ВСУ. Над одним из районов виден столб дыма.

Губернатор области Михаил Евраев объявил в регионе режим беспилотной опасности.

В Твери ночью в пятницу в результате попадания дрона в жилой дом пострадали семь человек, включая ребенка.

